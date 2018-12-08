Александр Легков о товарищеском ватерпольном матче: Кто умел – играли, а мы рядом купались

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал своё первое участие в товарищеском матче по водному поло, в котором команда Попова оказалась сильнее команды Карелина.

«Я впервые наделал шапочку и сыграл в водное поло. Но я вновь убеждаюсь в том, что лыжники самые — самые выносливые. Мне было мало, я бы с удовольствием ещё плавал. Игра была потрясающая, но мне ещё нужно работать над техникой. Знаю, что не сделал ни одной фатальной ошибки, удачно раздавал пасы, но, к сожалению, не забил. Очень азартная игра, у всех глаза горят, все хотят победить. Но все спортсмены — эгоисты, все хотят забить. Если на них надеть лыжи, будет такая же ситуация. Играть было не очень сложно, те, кто умеют это делать — играют, а мы рядом купаемся», — поделился Легков.

Также спортсмен добавил, что от своего вида спорта в пользу водного поло не откажется: «Лыжи пока поменять на шапочку и плавки не готов, но с удовольствием приму участие в подобном. Лучше бы я, наверное, поплавал часа полтора туда-обратно. Потому что все лыжники — “больные на голову”, им нужна большая нагрузка. Мне она необходима для поддержания формы. Я только недавно начал заниматься плаванием, поэтому тренеры смотрели сверху на игру и сейчас расскажут обо всех ошибках».

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