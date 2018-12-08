Татар-информ

8 декабря 2018, 18:24

Спорт

Спортсмены-колясочники из Набережных Челнов выиграли открытый баскетбольный турнир

Рекомендуем

Спорт

Спортсмены-колясочники из Набережных Челнов выиграли открытый баскетбольный турнир

Фото: chelny-izvest.ru

В итоге победителем турнира стали спортсмены «Яр Чаллы», «серебро» завоевал «Форвард», а «бронзу» – «Локомотив».

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 8 декабря состоялся второй ежегодный турнир по баскетболу на колясках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Победителями стали хозяева поля, пишет газета «Челнинские известия».

За победу состязались три команды: «Локомотив» (Ижевск), «Форвард» (Димитровград) и «Яр Чаллы» (Набережные Челны).

Игрок «Форварда» Виталий Нехожин рассказал, что их спортивная команда существует уже десять лет. В челнинском турнире они принимают участие второй раз – в 2017 году димитровградцы стали победителями.

Матчи проходили по баскетбольным правилам. Единственное отличие – пробежка назначалась не за три шага движения с мячом без удара об пол, а за больше трех толчков коляски руками, не касаясь мячом пола. Команды провели по одной игре с каждым соперником.

В итоге победителем турнира стали спортсмены «Яр Чаллы», «серебро» завоевал «Форвард», а «бронзу» – «Локомотив». В рамках турнира также был определен лучший снайпер, им стал игрок челнинской команды Руслан Хасанов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге
Новости дня
19:44
«Зенит-Казань» одержал восьмую победу подряд в чемпионате России

«Зенит-Казань» с 23 очками занимает первое место в Суперлиге.

19:40
УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

После восьми туров в активе УНИКСа в лиге ВТБ – семь побед при одном поражении, третье место.

19:16
Александр Попов подвёл итоги одноименного Кубка

Турнир на Кубок Попова проходил на территории деревни Универсиады в течение трёх дней.

19:12
Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев вошёл в генеральный совет «Единой России»

Состав генсовета партии покинули экс-депутат Госдумы Александр Сидякин и координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Романов.

18:48
Александр Легков о товарищеском ватерпольном матче: Кто умел – играли, а мы рядом купались

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал своё первое участие в матче по водному поло.

18:30
Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич считает необходимым повышать квалификацию врачей

Известный в Татарстане врач и общественный деятель Борис Менделевич получил мандат депутата Госдумы РФ в ноябре 2018 года.

18:24
Спортсмены-колясочники из Набережных Челнов выиграли открытый баскетбольный турнир

В итоге победителем турнира стали спортсмены «Яр Чаллы», «серебро» завоевал «Форвард», а «бронзу» – «Локомотив».

18:22
Новый депутат Госдумы от Татарстана планирует работать в комитете по охране здоровья

В ноябре 2018 года ЦИК РФ передал мандат депутата Госдумы РФ Александра Сидякина известному в Татарстане общественному деятелю Борису Менделевичу.

18:02
Команда Александра Попова обыграла команду Александра Карелина в товарищеском ватерпольном матче

Встреча завершилась со счётом 10:8.

17:44
Казань включили в число самых новогодних городов России

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в столице Татарстана и ряде других городов понимают, что нужно туристам.

17:26
В Татарстане прошли ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции

По данным Минсельхозпрода РТ, на ярмарки в Казани было завезено сельхозпродукции на 45 млн рублей.

17:08
В Челнах суд распорядился уничтожить бейсболку с изображением марихуаны

Головной убор содержал признаки рекламы наркотических средств и психотропных веществ.

16:44
Сергей Степашин о ликвидации аварийного жилья: Татарстан замечательно себя чувствует

Республика продолжила реализацию важной для граждан госпрограммы без поддержки со стороны федерального бюджета.

16:32
Челнинец получил полгода условного наказания за попытку продажи средства для «прослушки»

GSM трекер входит в перечень спецтехники, предназначенной для негласного получения информации.

16:14
КГАСУ и часть домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Причиной отключения водоснабжения станет подключение к водопроводу дома по улице Калинина.

15:40
Туроператор пообещал за сутки решить проблему с вылетом застрявших в Хайкоу туристов

Путешественники размещены в гостинице, за ситуацией наблюдает Ростуризм.

15:20
Совет при КС РТ дал рекомендации по обеспечению реализации социальных прав граждан

Заседание научно-консультативного совета было организовано в рамках III Конституционных чтений Татарстана.

15:05
В Татарстане в затоне им. Куйбышева затонул буксир «Дунайский-49»

Фотографии с места ЧП разместили пользователи на страницах в соцсетях.

14:50
Глава Дагестана: Артем Здунов привез из Татарстана знания и опыт

Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов более трех лет работал министром экономики Татарстана.

14:46
Кудрин предупредил о негативном влиянии сделки ОПЕК+ на экономику России
14:37
Пожар в гаражном боксе на Седова в Казани потушен

К ликвидации возгорания были привлечены 56 человек и 19 единиц техники.

14:28
В Татарстане стартовал кастинг среди молодых татарских певцов

Отбор артистов будет проведен в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах.

14:12
Фигуристы Тарасова и Морозов стали третьими в финале Гран-при в Ванкувере

На результате пары сказалось падение татарстанки во время параллельного тройного прыжка.

14:00
В Татарстане КФХ ежегодно наращивают объемы производства сельхозпродукции более чем на 10%

В республике с начала года гранты предоставлены 170 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 562 млн рублей.

13:48
Жители Казани не могут вылететь с Хайнаня из-за отмены рейса «ИрАэро»

Причиной отмены рейса стала задолженность туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×