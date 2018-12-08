Спортсмены-колясочники из Набережных Челнов выиграли открытый баскетбольный турнир

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 8 декабря состоялся второй ежегодный турнир по баскетболу на колясках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Победителями стали хозяева поля, пишет газета «Челнинские известия».

За победу состязались три команды: «Локомотив» (Ижевск), «Форвард» (Димитровград) и «Яр Чаллы» (Набережные Челны).



Игрок «Форварда» Виталий Нехожин рассказал, что их спортивная команда существует уже десять лет. В челнинском турнире они принимают участие второй раз – в 2017 году димитровградцы стали победителями.



Матчи проходили по баскетбольным правилам. Единственное отличие – пробежка назначалась не за три шага движения с мячом без удара об пол, а за больше трех толчков коляски руками, не касаясь мячом пола. Команды провели по одной игре с каждым соперником.

В итоге победителем турнира стали спортсмены «Яр Чаллы», «серебро» завоевал «Форвард», а «бронзу» – «Локомотив». В рамках турнира также был определен лучший снайпер, им стал игрок челнинской команды Руслан Хасанов.

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