Новый депутат Госдумы от Татарстана планирует работать в комитете по охране здоровья

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Преемник Александра Сидякина в Госдуме Татарстана Борис Менделевич планирует работать в думском комитете по охране здоровья. Об этом депутат сообщил «Татар-информ» в кулуарах съезда «Единой России» в Москве.

«Я пока осваиваюсь, вникаю в работу, написал заявление в комитет по охране здоровья. Решения пока нет, но это процедурный вопрос. Думаю, что согласится руководство. Я сам по специальности врач, естественно, мне интересны вопросы здравоохранения», — сказал Менделевич.

Он напомнил, что состоит в партии «Единая Россия» с момент ее создания в декабре 2001 года, поэтому глубоко понимает те проблемы, которые необходимо устранить партии для повышения уровня доверия избирателей. «Партии нужно обновление, как и любому организму, любой организации, любому коллективу. Всегда нужна новая кровь, новые креативные идеи. Надеюсь, что партия будет только двигаться вперед. Были некоторые недочеты, мы потеряли некоторых губернаторов на выборах в сентябре. Я думаю, из этого был сделан серьезный вывод, и в дальнейшем партия будет только набирать силу уже в каком-то новом качестве», — отметил депутат Госдумы РФ.

В ноябре 2018 года ЦИК РФ принял решение о передаче мандата депутата Государственной Думы РФ Александра Сидякина известному в Татарстане врачу и общественному деятелю Борису Менделевичу. Сидякин сложил думские полномочия в связи с переходом на работу руководителя Администрации главы Республики Башкортостан.

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