Команда Александра Попова обыграла команду Александра Карелина в товарищеском ватерпольном матче

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском бассейне «Буревестник» состоялась товарищеская встреча по водному поло между командой многократного чемпиона по греко-римский борьбе Александра Карелина и командой четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Сильнее в противостоянии оказалась команда последнего: встреча завершилась со счётом 10:8.

Капитан команды Карелина — сам Александр Карелин не смог принять участие в матче: ещё 7 декабря он вынужден был уехать на партийное собрание с Президентом России.

Матч проходил не совсем по правилам водного поло: вместо четырёх периодов по 8 минут и времени на атаку в 25 секунд, команды сражались два тайма по 15 минут со временем на атаку 30 секунд.

Счёт был открыт уже на первой минуте. Отличился Сергей Ивлев. Практически сразу же капитан команды Попова мог увеличить разницу в счёте, однако попал во вратаря. Однако эту ошибку исправил Ивлев, который оформил дубль.

Тем не менее команда Карелина не собиралась мириться с подобным результатом и дважды довела свою атаку до верного: счёт 2:2.

При суровой борьбе проходила дальнейшая игра, но Андрей Сердников после сольного прохода вновь вывел команду Попова вперёд. Обменялись мячами в течение одной минуты коллективы, суммарно забив за 11 минут семь голов.

В дальнейшем команда Карелина отказалась от долгого розыгрыша и начала бросать при каждом удобном случае. Новая стратегия принесла свои плоды и команда уравняла шансы на победу.

В перерыве матча в бассейн спустилась олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, продемонстрировав своё мастерство всем болельщикам и участникам матча.

Во втором тайме у обоих коллективов не складывалась игра у чужих ворот. Зачастую ошибались нападающие, но и голкиперы чувствовали себя «в раме» довольно уверенно. Однако команда Попова все же более свободно чувствовала себя в воде, и за 9 минут до окончания игры счёт был 8:5 в их пользу.

Тем не менее Сергей Маркоч сумел немного сократить отставание в счёте, отправив мяч в сетку ворот соперника после длительной комбинации. Иван Алипов спустя минуту делает счёт 8:7.

Все-таки усилий команды Карелина в концовке игре не хватило и матч закончился победой команды Попова со счётом 10:8.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.