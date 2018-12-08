«Мечтай со мной»: Путин помог больной девочке попасть в мир кино в рамках проекта, созданного в РТ

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин помог больной девочке Веронике попасть на «Мосфильм» в рамках проекта «Мечтай со мной», созданного татарстанцем Тимуром Сафиным. О впечатлениях ребенка от посещения киностудии рассказал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сообщает РИА Новости.

«Мы показали им студию, побывали на Новом годе, который у нас снимается. По-моему, получилось очень празднично», — сказал Шахназаров. По его словам, экскурсия, которую для Вероники и ее семьи провели директор «Мосфильма» и режиссер Никита Михалков, произвела на гостей огромное впечатление.

Глава государства посетил форум добровольцев России в среду, где ознакомился с проектом «Мечтай со мной». Любой участник форума мог выбрать конверт с мечтой тяжелобольного ребенка на стенде и исполнить ее. Конверт с мечтой Вероники также был представлен на стенде проекта.

Путин собрал все пять оставшихся конвертов и уже приступил к исполнению детских мечтаний.

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