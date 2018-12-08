Правительство РФ одобрило новый законопроект о паллиативной медпомощи

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Все граждане России смогут получать обезболивание, следует из нового законопроекта о паллиативной помощи. Документ одобрило Правительство РФ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс».

Проект уже внесен в Госдуму, отметила она. «В нем прописано право каждого человека на обезболивание, включая все возможные средства — сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты», — отметила министр.

Кроме того, благодаря законопроекту оказание паллиативной помощи станет возможным в стационаре, амбулатории и на дому. Будет обеспечиваться комплексный подход, включающий социальный уход и поддержку, а также психологическую помощь.

В 2018 году Правительство выделило 4,5 млрд рублей на развитие паллиативной помощи. Эти средства пошли в том числе на закупку обезболивающих лекарств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.