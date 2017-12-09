(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане прошли ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как отмечается на сайте ведомства, в Казани ярмарки по реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров прошли на 11 торговых площадках во всех семи районах города. Так, на торговых площадках Вахитовского района Казани свою продукцию представили сельхозпроизводители Атнинского муниципального района, в Авиастроительном районе — Высокогорского муниципального района, в Приволжском — Лаишевского муниципального района. В Ново-Савиновском районе казанцы могли приобрести продовольственные товары, которые доставили хозяйства Верхнеуслонского и Кайбицкого муниципальных районов. В Агропромышленном парке «Казань» был представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, произведенных сельхозпредприями Аксубаевского, Кукморского, Нурлатского и Сабинского районов.

Для продажи на ярмарках сельчане привезли картофель, овощи, куриные яйца, сахар-песок, мёд, мясо, колбасные изделия, молоко на розлив и молочные продукты, крупы и другие продовольственные товары.

«В целом в столицу РТ было завезено 2796,6 тонны молочной продукции, 1102 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий, 2383,6 тонны прочих товаров. На каждой площадке большим спросом пользовался сахар-песок, яица и продукция ТК “Майский”», — сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что на ярмарках можно было приобрести мясо КРС по цене 300 рублей за кг, свинину — 250 рублей за кг. Также жители столицы республики могли приобрести молоко на розлив по цене 30 рублей за литр.

По данным Минсельхозпрода РТ, на ярмарки в Казани было завезено продукции на сумму около 45 млн рублей.

Ярмарки проинспектировали первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, заместители министра и руководители подразделений АПК и специалисты министерства. Они ознакомились с ассортиментом представленной на торговых площадках продукции и ценами на нее.

В Набережных Челнах ярмарки прошли на трех площадках, здесь широкий ассортимент сельхозпродукции и продовольственных товаров представили Тукаевский, Муслюмовский и Актанышский районы.

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