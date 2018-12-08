Сергей Степашин о ликвидации аварийного жилья: Татарстан замечательно себя чувствует

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстан входит в число лидеров по реализации программы переселения граждан из аварийных домов. Об этом сообщил председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на съезде партии «Единая Россия».

В ходе своего выступления он напомнил, что в 2018 году работа Фонда содействия реформированию ЖКХ была остановлена, при этом 33 региона продолжили переселение граждан из аварийного жилья за счет средств региональных бюджетов.

«Была идея, есть регионы — вот они здесь присутствуют, бедолажные наши. Но не все, конечно. Татарстан замечательно себя чувствует. Сейчас 33 региона продолжили программу, обеспечили бюджет. У нас сегодня 5-6, может быть, с десяток регионов, которые являются самыми обеспеченными. Но без бюджетной поддержки эта программа не работала бы. Спасибо, что закон продлили, и сейчас важно искать новые механизмы — социальный найм, арендное жилье», — сказал Степашин в ходе дискуссии «Городская среда и чистая страна».

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал закон, продлевающий работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. Как отметил в ходе дискуссии министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, сейчас федеральный бюджет возьмет на себя основную нагрузку по переселению граждан из аварийных домов. «В предыдущих программах софинансирование регионов составляло 50%. Но подходы изменились, софинансирование субъектов было серьезно снижено, сейчас среднее софинансирование в этой программе получилось 84% на 16%, где большая часть — это федеральный бюджет. Мы достаточно прилично разгрузили региональные бюджеты», — отметил Якушев.

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