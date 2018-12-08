Казань включили в число самых новогодних городов России

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отнесла Казань к числу самых новогодних городов России. Об этом сообщает RT.

По мнению Ломидзе, в Угличе, Костроме, Суздале и Казани уже «знают и понимают, что нужно туристам, которые приезжают перед Новым годом либо сразу после него». «Пространство городов правильно организовано предпразднично или просто празднично», – пояснила она.

Помимо этих городов исполнительный директор АТОР упомянула Москву и Санкт-Петербург («в первую очередь»), а также Вологду и Великий Устюг, в котором находится резиденция Деда Мороза.

Среди зарубежных городов Ломидзе сочла наиболее подходящими для празднования Нового года Прагу, Рим, Загреб, Париж и финский Рованиеми, неподалеку от которого расположена резиденция Санта-Клауса.

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