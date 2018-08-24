(Набережные Челны, 8 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах суд распорядился уничтожить бейсболку с изображением марихуаны.

В конце июля текущего года сотрудники полиции обнаружили на прилавке одного из магазинов одежды бейсболку с изображением марихуаны. Головной убор содержал признаки рекламы наркотических средств и психотропных веществ. В отношении хозяйки торговой точки было возбуждено административное дело.

На днях состоялось слушание по делу о бейсболке. На суде предпринимательница заявила о своем раскаянии, сообщила, что не распознала в рисунке опасное растение и попросила о снисхождении. При рассмотрении дела суд учел ее показания и вынес женщине предупреждение, а бейсболку распорядился уничтожить.

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