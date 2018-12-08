Совет при КС РТ дал рекомендации по обеспечению реализации социальных прав граждан

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Научно-консультативный совет при Конституционном суде РТ обсудил конституционные основы реализации социальных прав граждан в республике и дал ряд соответствующих рекомендаций.

Как сообщает пресс-служба КС РТ, мероприятие состоялось в рамках III Конституционных чтений Татарстана. Его проведение на базе отделения Пенсионного фонда по региону было обусловлено затронутой тематикой.

Кроме того, Конституционный суд РТ и отделение ПФР по РТ договорились заключить соглашение о сотрудничестве, предусматривающее в том числе и совместное консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения.

Участниками обсуждения стали председатель Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин, начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Виктор Демидов и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

По итогам заседания совет рекомендовал проводить специальные дни оказания бесплатной юридической помощи или консультирования по вопросам защиты социальных прав в рамках приемов граждан Конституционным судом РТ, усилить взаимодействие суда со СМИ для информирования татарстанцев об их социальных правах и продолжить проведение обучающих семинаров по вопросам защиты конституционных прав и свобод для представителей социально незащищенных категорий, а также реализовать ряд других мер.

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