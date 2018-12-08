Глава Дагестана: Артем Здунов привез из Татарстана знания и опыт

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов, назначенный Премьер-министром Дагестана, привез в республику знания и опыт. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в кулуарах съезда «Единой России» в Москве.

«Артем Алексеевич [Здунов] ожидания дагестанцев оправдывает. Он привез из Татарстана знания и опыт», – подчеркнул Васильев.

По его словам, сейчас Премьер-министр Дагестана находится на больничном из-за гриппа. «Я только что с ним разговаривал, он приболел, лечится», – отметил глава республики.

Артем Здунов занял должность Председателя Правительства Республики Дагестан в феврале 2018 года, до этого он более трех лет возглавлял Министерство экономики Татарстана.

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