Кудрин предупредил о негативном влиянии сделки ОПЕК+ на экономику России

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти окажет негативное влияние на работу частных компаний и в целом на темпы экономического роста России. Об этом заявил журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По мнению Кудрина, негативное влияние соглашения на экономику связано не только с запретом наращивать нефтедобычу, но и со снижением мотивации повышать производительность и проводить взвешенную экономическую и бюджетную политику.

Стабилизацию цен на нефтяном рынке глава Счетной палаты охарактеризовал как временное явление и подчеркнул: «Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях».

Накануне в Вене страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, причем на долю ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей. Россия должна будет уменьшить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году.

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