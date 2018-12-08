Челнинец получил полгода условного наказания за попытку продажи средства для «прослушки»

(Набережные Челны, 8 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец получил полгода условного наказания за попытку продать средство для «прослушки», сообщает городской суд.

В июле полиция задержала челнинца в ходе «контрольной закупки» при попытке продать радиомикрофон. GSM-трекер входит в перечень спецтехники, предназначенной для негласного получения информации. Использовать его могут только сотрудники правоохранительных органов, соблюдая соответствующий регламент.

Позже челнинец признался, что заказал три радиомикрофона в одном из интернет-магазинов и хотел установить их в своем автомобиле, чтобы получать информацию о местонахождении автомобиля в случае его угона.

Однако, получив китайские микрофоны, мужчина обнаружил, что из трех заказанных работает только один. Два других оказались неисправными. Поломанные микрофоны он сразу выкинул. Действующий тоже оказался с изъяном. Несколько месяцев спустя мужчина решил продать его, когда понадобились деньги. Однако на объявление, размещенное в Интернете, откликнулись только сотрудники полиции.

Суд признал челнинца виновным в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Своим решением он определил наказание мужчине — полгода лишения свободы условно.

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