В Татарстане стартовал кастинг среди молодых татарских певцов

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал кастинг среди молодых исполнителей татарской песни в рамках проекта «Сайра». Отбор артистов организован Министерством культуры РТ совместно с компанией «Барс-медиа».

Целями проекта «Сайра» являются поиск талантливых молодых певцов и привлечение их к развитию татарской эстрады.

Сегодня кастинг проходит в Набережных Челнах на базе Набережночелнинского татарского драмтеатра. Завтра, 9 декабря, отбор артистов состоится в Альметьевске на базе Альметьевского татарского драмтеатра, а 15 декабря – в Казани, в ГБКЗ имени С. Сайдашева.

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