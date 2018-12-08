Фигуристы Тарасова и Морозов стали третьими в финале Гран-при в Ванкувере

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в короткой программе среди взрослых спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

На результате пары, набравшей 74,04 балла, сказалось падение татарстанки во время исполнения параллельного тройного прыжка, передает РИА Новости.

Лидерами короткой программы стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян с 75,69 балла. Второе место у еще одних россиян – Натальи Забияко и Александра Энберта (75,18 балла).

После выступления Тарасова заявила журналистам, что она и ее партнер «очень хорошо были готовы» к финалу Гран-при, но все же была совершена ошибка. «Подавленности никакой нет у меня <…>», – заметила при этом фигуристка.

Произвольную программу пары представят сегодня вечером.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым побили мировой рекорд в короткой программе.

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