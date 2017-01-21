Минниханов: Для комфортной городской среды необходимы компетентные специалисты и финансы

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Для формирования комфортной среды в городах России необходимы компетентные специалисты и финансовые средства. Об этом сегодня заявил Президент РТ Рустам Минниханов на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

«Программа “Городская среда” появилась благодаря Татарстану и поддержке администрации. Сегодня в проекте участвуют не только Татарстан и Москва, но и вся страна. Главное – обучить людей, дать им компетенции и финансовые средства», – сказал Минниханов.

Проект «Городская среда» направлен на благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха на основании обращений и инициатив жителей. Он затрагивает интересы более 30 млн жителей региональных центров и свыше 13 млн жителей моногородов. Председателем общественного совета проекта является Рустам Минниханов.

Президент Татарстана принимает участие в работе съезда партии «Единая Россия». Ожидается, что он примет участие в пленарном заседании, а затем и в совместном заседании Генерального и Высшего советов партии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.