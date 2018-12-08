Татар-информ

8 декабря 2018, 14:00

Сельское хозяйство

В Татарстане КФХ ежегодно наращивают объемы производства сельхозпродукции более чем на 10%

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Сельское хозяйство

В Татарстане КФХ ежегодно наращивают объемы производства сельхозпродукции более чем на 10%

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В республике с начала года гранты предоставлены 170 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 562 млн рублей.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане крестьянские (фермерские) хозяйства наращивают объемы производства сельхозпродукции ежегодно более чем на 10%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на традиционном совещании в Доме Правительства республики.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, такая положительная динамика роста стала результатом инвестиций в развитие фермерских хозяйств через различные программы поддержки малых форм хозяйствования на селе. Только в текущем году 170 крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлены гранты на сумму 562 млн рублей, преимущественно – на реализацию инвестиционных проектов животноводческой отрасли. «Это дополнительные новые скотоместа на 8 тыс. голов», – уточнил министр.

Также 13 сельскохозяйственных кооперативов получили гранты на 266 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов по переработке мяса, молока
и овощей. «Мы рассчитываем на их активную работу», – сказал глава Минсельхозпрода РТ. Он также пообещал, в 2019 году поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет усилена.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане объем инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность за последние пять лет, начиная с 2014 года, составил 253 млрд рублей.

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