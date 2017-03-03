Минниханов: «Единая Россия» в Татарстане готова работать с конструктивной оппозицией

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Партия «Единая Россия» в Татарстане выполняет все взятые на себя обязательства и готова работать с другими партиями, которые действительно готовы решать проблемы избирателей. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

«“Единая Россия” в Республике Татарстан выполняет все взятые на себя обязательства. Все программы у нас работают. Мы рука об руку готовы работать и с оппозиционными партиями, если они не только будут высказывать идеи, но и вместе [с нами] возьмутся за решение тех или иных проблем», – сказал Минниханов.

Президент РТ прибыл в выставочный комплекс «Крокус Экспо», где проходит съезд «Единой России». Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании, на котором делегаты определят задачи и векторы работы партии на 2019 год. Ожидается, что участниками пленарного заседания станут Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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