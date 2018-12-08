Актеры театра Камала Эмиль Талипов и Ляйсан Файзуллина стали заслуженными артистами РТ

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Актерам театра Камала Эмилю Талипову и Ляйсан Файзуллиной, а также актрисе Буинского драмтеатра Гульзаде Камартдиновой присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.
Присвоив почетное звание, руководство республики отметило вклад Талипова и Файзуллиной в развитие театрального искусства, сообщается на странице театра Камала в социальной сети Instagram.
Кроме того, заслуженным артистом Татарстана за вклад в развитие музыкального искусства стал певец Ильназ Бах (Ильназ Багавиев).
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👏ЭМИЛЬ ТАЛИПОВ ҺӘМ ЛӘЙСӘН ФӘЙЗУЛЛИНА - АТКАЗАНГАН АРТИСТЛАР!👏 Эмиль Талиповка һәм Ләйсән Фәйзуллинага театр сәнгате үсешенә керткән өлешләре өчен “Татарстанның атказанган артисты” дигән мактаулы исем бирелгән. Бу хактагы указга Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйган. Эмильне һәм Ләйсәнне театр исеменнән чын күңелдән котлыйбыз, горурланабыз һәм иҗади уңышлар телибез! . 👏ЭМИЛЬ ТАЛИПОВ И ЛЯЙСАН ФАЙЗУЛЛИНА - ЗАСЛУЖЕННЫЕ АРТИСТЫ!👏 Актеры Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала Эмиль Талипов и Ляйсан Файзуллина за вклад в развитие театрального искусства награждены почетным званием "Заслуженный артист Республики Татарстан". Соответствующий указ был подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Гордимся успехами Эмиля и Ляйсан! От души поздравляем и желаем новых творческих побед! #камал_113_сезон #камалтеатрыняратам