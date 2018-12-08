Актеры театра Камала Эмиль Талипов и Ляйсан Файзуллина стали заслуженными артистами РТ

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Актерам театра Камала Эмилю Талипову и Ляйсан Файзуллиной, а также актрисе Буинского драмтеатра Гульзаде Камартдиновой присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Присвоив почетное звание, руководство республики отметило вклад Талипова и Файзуллиной в развитие театрального искусства, сообщается на странице театра Камала в социальной сети Instagram.

Кроме того, заслуженным артистом Татарстана за вклад в развитие музыкального искусства стал певец Ильназ Бах (Ильназ Багавиев).

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