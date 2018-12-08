В Татарстане в 2018 году модернизировали более 200 коровников за 883 млн рублей

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). С начала этого года в Татарстане модернизировали и реконструировали 204 коровника за 883 млн рублей, а также построили 110 силосно-сенажных траншей за 200 млн рублей. Об этом сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

По его словам, это позволило не только компенсировать потери объемов молока, допущенные отдельными районами, но и обеспечить в сельхозформированиях прирост производства молока к уровню прошлого года в 25 тыс. тонн.

Также глава Минсельхозпрода рассказал о реализованных инвестиционных проектах в молочном животноводстве. Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в молочном животноводстве, возникшую из-за резкого падения закупочных цен на сырье, в конце прошлого и в текущем году введено значительное количество животноводческих комплексов.

Так, в Алексеевском и Алькеевском районах построены и сданы в эксплуатацию два крупных молочных комплекса ООО «Хузангаевское», каждый из которых рассчитан на 3 тыс. голов КРС. В Мамадышском районе ООО «АПК Продовольственная программа» построило молочный комплекс на 2,4 тыс. коров. В СХПК имени Вахитова Кукморского района возведен комплекс на 1500 коров, в ООО «Тукаевский» Атнинского района – на 1200, в АО имени Токарликова Альметьевского района – на 1070, а в СХПК «Тан» Атнинского района – на 1000 коров.

Кроме того, за указанный период в хозяйствах республики построено шесть комплексов на 600–800 коров, добавил министр.

Глава Минсельхозпрода РТ назвал районы, где с 2015 года реализованы крупные инвестиционные проекты. В их числе Атнинский район, где построены три животноводческих комплекса с общим поголовьем 2,7 тыс. голов, и Балтасинский – три комплекса на 2,9 тыс. голов, Высокогорский – два животноводческих объекта на 880 голов и два молкомбината (каждый рассчитан на переработку 200 тонн молока в сутки), Кукморский – три объекта на 1900 голов, Мамадышский – два объекта на 5,4 тыс. голов и мясокомбинат (рассчитан на убой и первичную переработку десяти голов КРС в час), Тукаевский – два предприятия по переработке мяса (394 тонны в сутки) и свинокомплекс на 24 тыс. голов.

Как отметил министр, в числе районов, которые с 2015 года по разным причинам не имеют серьезных реализованных инвестпроектов, оказались Апастовский, Аксубаевский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский и Чистопольский.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане объем инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность за последние пять лет, начиная с 2014 года, составил 253 млрд рублей.

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