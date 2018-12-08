Ученик Галины Вишневской выступит в Казани вместе со студентами консерватории

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Выпускник Казанской консерватории бас Алексей Тихомиров 11 декабря выступит с Хором студентов Казанской консерватории в ГБКЗ имени С. Сайдашева. В программе прозвучат хоровые сцены из русских опер, сообщают организаторы события.

Алексей Тихомиров окончил Казанскую консерваторию как дирижер хора и вокалист. В годы учебы был артистом Хора студентов консерватории. После ее окончания учился у Галины Вишневской в Центре оперного пения, выступал с Рикардо Мути и Зубином Метой. Сейчас является солистом театров «Геликон-Опера» и «Новая опера».



В 2009 году Тихомиров дебютировал в Римской опере в партии Агамемнона в опере Глюка «Ифигения в Авлиде» под управлением Рикардо Мути. Под его же руководством участвовал в постановке оперы Россини «Моисей и Фараон» на Зальцбургском фестивале, исполнил басовую партию в Мессе Solene в знаменитом венском концертном зале Musicverein.



Казанский музыкант гастролировал по Франции, Германии, ЮАР, Нидерландам, Македонии, Азербайджану, Грузии, а также давал концерты в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ижевске, Самаре, Омске, Владивостоке и многих других городах России.



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