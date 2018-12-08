Синоптики Татарстана предупреждают о тумане

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 9 декабря, местами на территории Татарстана ночью и днем опустится туман. Об этом говорится в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

В республике ожидается облачная погода, днем – с прояснениями. В ночные и утренние часы будет идти снег, в дневные – небольшой снег.

На дорогах образуется гололедица, а местами возникнут и снежные заносы, отмечается в предварительном прогнозе Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до -2, - 7 градусов.

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