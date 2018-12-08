В Тетюшском районе состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Тетюшах вспомнили земляков, которые в годы войны не дрогнули перед врагом и вошли в историю как герои-победители, пишет местная газета «Авангард».

Восемь уроженцев Тетюшского района были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.

В приветственном слове глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов отметил, что в каждом селе района воздвигнуты памятники землякам, отдавшим свои жизни за мирное небо над головами. «Память о них будет жить в сердцах последующих поколений вечно», – подчеркнул он.

К молодежи обратился председатель Совета ветеранов района Геннадий Митрофанов. Он пожелал школьникам и студентам свято хранить память о своих дедах и прадедах, быть достойными их подвига и оставаться настоящими патриотами своей Родины.

К Вечному огню у мемориала Славы тетюшане возложили гвоздики, а к обелиску – торжественную памятную гирлянду.

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