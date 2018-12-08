В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 89%

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане на 7 декабря введено в эксплуатацию 2 млн. 146 тыс. кв. метров жилья, или 89,3% от плана. Полностью план по вводу жилья выполнен в 17 муниципалитетах республики.

Об этом сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, в нем принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Из запланированных 120 многоквартирных инвестиционных домов введены в эксплуатацию 108. Оставшиеся 12 зданий сейчас проходят плановые проверки экспертных служб, отметил докладчик.

По программе социальной ипотеки возведены 192 дома на 6 тыс. 169 квартир площадью 348,2 тыс. кв. метров. 37 строящихся в ее рамках объектов находятся в высокой степени готовности, еще 13 – в средней.

Из запланированных к вводу по программе арендного жилья 149 домов на 512 квартир уже сданы 117 в семи муниципальных образованиях республики, добавил Фролов.

В высокой степени готовности находятся три дома для пяти ветеранов Великой Отечественной войны, строящиеся по соответствующей программе.

Из запланированных 8 тыс. 170 малоэтажных домов введены в эксплуатацию 7 тыс. 995 – 98% от плана.

Кроме того, построены 26 сельских клубов из 28 запланированных, работы на двух оставшихся объектах продолжаются. Все 46 ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства прошли капитальный ремонт, заключил замминистра.

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