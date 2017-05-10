Марат Ахметов: За пять лет в АПК Татарстана инвестировано 253 млрд рублей

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане за последние пять лет (начиная с 2014 года) объем инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность составил 253 млрд рублей. В том числе в сельское хозяйство инвестировано 164 млрд рублей, в перерабатывающую промышленность – 89 млрд рублей.

Об этом сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, в нем принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Несмотря на сложные условия, сложившиеся в этом году, удалось не допустить значительного снижения валовой продукции сельского хозяйства, отметил Марат Ахметов. Во многом это произошло благодаря объемам инвестиций, которые были привлечены в агропромышленный комплекс республики за последние несколько лет.

При этом значительные объемы инвестиций были направлены на реализацию высокотехнологичных проектов в различных отраслях АПК. Например, в строительство новых молочных комплексов инвестировано 11,4 млрд рублей, АПК «Камский» – 3,0 млрд рублей, элеватора АО «Агросила» – 1,5 млрд рублей, мясокомбината ООО «АПК Продовольственная программа» – 0,7 млрд рублей, в модернизацию Казанского молочного комбината – 2,3 млрд рублей, а тепличного комбината «Майский» – 1,5 млрд рублей.

Эти инвестиции позволили сохранить устойчивые темпы роста сельхозпроизводства республики, резюмировал Марат Ахметов.

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