Google откажется от поддержки старых смартфонов на ОС Android

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Корпорация Google перестанет проводить обновления для смартфонов на операционной системе Android 4.x. Ice Cream Sandwich. Об этом информирует издание Phone Arena.

Перестанут обновляться Play Store и установленные приложения. Фактически компания откажется от поддержки гаджетов на этой версии ОС.

Всего на Android 4.x. Ice Cream Sandwich работает примерно 1% от общего числа смартфонов на разработанной Google операционной системе. Данная версия ОС начала использоваться семь лет назад.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты обнаружили новый способ удаленного взлома смартфонов на ОС Android.

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