(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС Татарстана спасли двух ульяновских рыбаков, заблудившихся из-за сильного снегопада. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как уточнили агентству в пресс-службе МЧС РТ, сообщение о двух мужчинах, которые заблудились и больше 4 часов не могут найти путь к припаркованному автомобилю, пришло накануне в 16.39 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Рыбаки припарковали автомобиль на берегу Волги вблизи деревни Березовка и оправились рыбачить. Начался сильный снегопад, и мужчины не смогли самостоятельно найти дорогу к машине.

Около восьми часов вечера потерявшихся рыбаков обнаружили инспекторы Камско-Устьинского и Тетюшского инспекторского отделения Центра ГИМС неподалеку от Березовки. Мужчин доставили к автомобилю.



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