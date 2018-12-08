Президент РТ о новом газопроводе для Иннополиса: Это большой задел для Татарстана

(Зеленодольский район, 8 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства нового газопровода до населенного пункта Елизаветино.

Этот объект обеспечит дополнительные поставки газа 60 тыс. абонентов в девяти районах республики. 800 млн куб. метров газа в год предназначены для более чем 300 тыс. человек. Среди потребителей будет и город-спутник Казани Иннополис.

«Для республики это большой задел. Большой задел как для Иннополиса, так и для промышленности. При строительстве используются самые современные технологии. Этот участок находится на завершающей стадии – уже сейчас труба весом 270 тонн вышла на том берегу реки Свияги», – отметил Президент РТ.

Главная особенность проекта заключается в том, что труба прокладывается под землей методом наклонно-направленного бурения. Такой метод не наносит вреда экологии, так как отсутствует необходимость рыть траншеи.

«Главная сложность возникла при переходе под Свиягой – это порядка 1,5 км трубы на 13 м ниже, чем дно реки. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы почти в два раза. Например, для трубы в 500 мм пришлось вырыть отверстие диаметром 900 мм», – рассказала первый заместитель генерального директора ООО «Нефтегазспецстрой» Татьяна Камалова.

Подобная технология является уникальной для России. Строительство подводных переходов началось в сентябре и завершится до конца этого года.

Газопровод – инвестиционный проект ПАО «Газпром». «В этом году мы завершим строительство еще 8 км газопровода на суше, а в следующем году сдадим объект полностью», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

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