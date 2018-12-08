Народный артист РТ Ильдар Абдразаков открыл новый сезон La Scala

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Народный артист Татарстана и Башкортостана Ильдар Абдразаков открыл новый сезон La Scala – он исполнил главную партию в опере Джузеппе Верди «Аттила», передает агентство «Рейтер».

Оперный театр впервые после долгого перерыва посетил Президент Италии Серджо Маттарелла, что не осталось незамеченным публикой.

Однако самые громкие аплодисменты прозвучали для главного дирижера Риккардо Шайли и русского баса Ильдара Абдразакова. Овации не смолкали в течение 14 минут.

Испанская певица – сопрано Сайоа Эрнандес дебютировала в La Scala в роли Одабеллы, которая клянется отомстить за смерть своего отца от рук Аттилы.

Ильдар Абдразаков является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» и дважды обладателем премии «Грэмми».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.