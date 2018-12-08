Медведев уменьшил квоты на иностранных рабочих в 2019 году

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В России квоты на иностранных рабочих в 2019 году будут на 19% меньше, чем в 2018-м. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Из опубликованного на сайте Правительства текста документа следует, что потребность в иностранных работниках, прибывающих в страну по визам, определена в размере 144 тыс. 583 человека.

При этом отмечается, что такое количество иностранных рабочих позволит удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую силу и будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, среди которых – строительство космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что фактическая потребность в работниках из-за границы в будущем году составит чуть более 111 тыс. человек, однако Правительство решило создать резерв в 30% на случай изменения экономической ситуации, отмечает РИА Новости.

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