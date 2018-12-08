Татар-информ

8 декабря 2018, 10:30

Экономика и финансыЗдоровье и среда

Глава Минприроды РФ пообещал, что экосбор не превысит 1%

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Экономика и финансыЗдоровье и среда

Глава Минприроды РФ пообещал, что экосбор не превысит 1%

По словам Дмитрия Кобылкина, увеличение экологического налога не обернется катастрофой для предприятий.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Экологический сбор после увеличения будет равняться менее чем 1% от стоимости единицы продукции. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

При этом глава Минприроды России заверил, что экологический налог «не станет катастрофой для предприятий».

Экосбор будет направлен в том числе на создание мусоросортировочных комплексов и мощностей для переработки мусора. По мнению Кобылкина, взимания этого налога «требует население Российской Федерации».

До этого стало известно, что Минприроды предложило проиндексировать ставки экологического сбора со следующего года в соответствии с уровнем инфляции за 2017–2019 годы.

Если производители и импортеры предпочтут уплату экосбора утилизации отходов от использования товаров, ожидаемые поступления в федеральный бюджет должны составить до 13,6 млрд рублей в 2019 году и до 20 млрд – в 2020-м.

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