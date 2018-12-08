В Нижнекамске рабочий погиб, упав в шахту лифта

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске 34-летний рабочий погиб, упав в шахту лифта. Информация о гибели мужчины появилась на страницах в соцсетях.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о падении в шахту лифта мужчины в доме № 14 по проспекту Мира пришло накануне в 19.30 на единый номер вызова экстренных служб 112. По вызову прибыли сотрудники ПСЧ № 62.

На месте удалось установить, что в доме проводились ремонтные работы по замене лифта. По невыясненным пока причинам, 34-летний помощник монтажника упал в шахту лифта с высоты третьего этажа.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства трагедии предстоит установить полицейским.



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