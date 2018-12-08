Татар-информ

8 декабря 2018, 09:58

Экономика и финансыОбщество

Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру в два раза

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Экономика и финансыОбщество

Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру в два раза

Удешевление красной икры вызвано рекордным уловом лососевых.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В декабре в России цены на красную икру снизились в два раза. Об этом заявил журналистам во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

Удешевление Шестаков объяснил рекордным уловом лососевых. При этом он обратил внимание на то, что такому результату способствовали усилия органов рыбоохраны – «заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей».

По итогам путины 2018 года в России удалось добыть более 677 тыс. тонн лосося, что почти вдвое больше улова 2017 года.

Ранее замглавы Росрыболовства Василий Соколов проинформировал, что общий объем вылова рыбы по итогам текущего года может превысить 5 млн тонн. Такой улов станет рекордным для постсоветского периода. 

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