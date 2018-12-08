В Татарстане водитель «БМВ» вылетел на встречку и спровоцировал смертельную аварию

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана водитель кроссовера «БМВ» вылетел на встречку и спровоцировал аварию, в которой погибли два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Авария произошла в пятницу, 7 декабря, около пяти часов вечера на 174-м км трассы Казань – Оренбург. По предварительным данным, водитель "БМВ" не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с "Шевроле", – уточнили в пресс-службе ведомства.

От удара немецкий кроссовер откинуло на легковушку «Жигули» 4-й модели, которая ехала следом за "Шевроле"

В результате аварии 60-летняя пассажирка «БМВ» и водитель отечественной легковушки скончались на месте. 46-летнего пассажира «Жигулей» с различными травмами доставили в ЦРБ Чистополя.



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