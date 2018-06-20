Дамир Фаттахов: Минмолодежи РТ в 2019 году наведет мосты с субкультурами Татарстана

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Самое молодое министерство Татарстана в 2019 году намерено выстроить каналы связи с молодежными субкультурами, которые традиционно считаются не слишком лояльными к государственным структурам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Наша ключевая задача на 2019 год – выстроить новые элементы коммуникаций помимо уже созданных каналов связи с молодыми людьми, чьи цели и ценностные ориентиры нам понятны», – сказал Фаттахов.

По словам министра, в Татарстане существуют группы молодежи, которые не видят для себя необходимости сотрудничать с госструктурами. «Многие представители современной молодежи даже не задумываются о том, что создано Минмолодежи РТ, какие возможности оно дает. Им этого не нужно. У ребят свои цели и задачи, у них есть свои субкультуры, и они не видят никаких вариантов для сотрудничества», – пояснил он.

При этом Фаттахов уточнил, что для неформальной молодежи являются важными многие вопросы, которые беспокоят и других молодых людей. Это безопасная среда, поиск возможностей для реализации своих проектов на территории Татарстана. «Именно поэтому нам очень важно выстроить каналы связи министерства с разной молодежью, чтобы они знали, что мы реально можем помочь в реализации их планов. При этом мы не собираемся решать за молодежь, какие проекты для них важнее, и не планируем менять ценностные ориентиры», – подчеркнул он.

Как отметил собеседник агентства, в 2019 году Минмолодежи Татарстана планирует реализовать много разнообразных проектов, в том числе связанных с трудоустройством молодежи и производством медиаконтента. Однако их эффективность будет зависеть от выстраивания каналов связи с разными группами молодежи.

«Мы выстраиваем коммуникации там, где есть интересующая нас молодежь. Если они в соцсетях, мы идем в соцсети, если они в субкультурах, мы должны найти и здесь форму диалога с ними», – уверен Фаттахов. В качестве примера он привел запущенный Минмолодежи РТ летом 2018 года проект «14.30», который предполагает проведение открытых встреч с молодыми людьми в необычных местах города.

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