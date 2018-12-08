Садоводам Нижнекамска грозят штрафы за строительство дач на берегу озера

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). На берегах озера Соболеково в Нижнекамском районе Татарстана инспекторы Минэкологии РТ в ходе рейда обнаружили 20 садовых участков, владельцы которых нарушили законодательство о предоставлении доступа к воде.

В рейде принимал участие и представитель садового общества «Садовод-НК». Экологи измерили, на каком расстоянии от уреза воды находятся заборы дач.

Минэкологии намерено идентифицировать владельцев участков и привлечь их к ответственности. По нормам КоАП РФ за необеспечение свободного доступа к воде гражданам грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий – в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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