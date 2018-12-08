Татар-информ

8 декабря 2018, 01:12

Экономика и финансыКультура

СМИ узнали об опасностях аренды банковских ячеек

Экономика и финансыКультура

СМИ узнали об опасностях аренды банковских ячеек

В случае кражи клиенту приходится доказывать наличие денег и ценностей в депозитарии.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Украденные из анонимной банковской ячейки ценности почти невозможно вернуть, сообщает News.ru со ссылкой на пострадавших и экспертов.

Банки либо предоставляют клиенту банковскую ячейку в аренду, либо заключает договор на хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. В первом случае сотрудники финансовой организации даже не знают, что хранится в ячейке, пояснила адвокат Светлана Львова.

Это приводит к тому, что, хотя в случае кражи банк обязан возместить клиенту убытки, доказать факт наличия денег и ценностей в депозитарии бывает проблематично, добавила она.

По словам источника издания в банковской отрасли, анонимные ячейки обычно арендуют люди, желающие скрыть от государственных органов нелегальные доходы. При этом за кражами из депозитариев часто стоят сотрудники банков, но их причастность практически недоказуема.

В связи с этим эксперты посоветовали составлять опись денег и ценностей, хранимых в ячейке, а также класть их в сейф в присутствии работников банка и совершеннолетних свидетелей. 

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