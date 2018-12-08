Татар-информ

8 декабря 2018, 16:14

Общество

КГАСУ и часть домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

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Общество

КГАСУ и часть домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Причиной отключения водоснабжения станет подключение к водопроводу дома по улице Калинина.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В части зданий Вахитовского района Казани сутки не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат в 9 часов утра 10 декабря, а возобновят ее подачу только в 9 часов 11-го числа. Причиной этого станет подключение к водопроводу жилого дома по улице Калинина, отмечается в сообщении.

Отключение водоснабжения затронет дома №№ 52, 60, 62 и 69 по той же улице Калинина, а также КГАСУ (ул. Зеленая, д. 1) и детсад № 283 (ул. Привольная, д. 20а).

Жителей домов, попавших под отключение, просят заранее запастись водой. При поступлении соответствующих заявок к домам будут направлены автоцистерны с водой, отмечает пресс-служба МУП «Водоканал». 

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