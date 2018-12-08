Матвиенко оценила опыт Татарстана по организации работы вытрезвителей

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко привела в качестве положительного примера организацию работу вытрезвителей в Татарстана. Она сделала это на совещании членов СФ со статс-секретарями – заместителями министров, передает ТАСС.

В ответ на замечание спикера Совета Федерации глава Комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко напомнил, что республика «идет на грани», так как соответствующие полномочия у регионов отсутствуют.

В связи с этим член СФ предложил передать право организовывать работу вытрезвителей субъектам Федерации, но при этом подключить к процессу МВД.

Матвиенко поддержала предложение Мельниченко. В свою очередь глава Комитета палаты по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что соответствующий законопроект уже направлен в Правительство.

Закон Республики Татарстан о наделении муниципалитетов полномочиями по организации работы вытрезвителей был принят в 2017 году.

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