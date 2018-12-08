В Тетюшской детской школе искусств для слабовидящей ученицы провели урок чтения по Брайлю

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Первый урок по овладению техникой чтения по системе Брайля состоялся в Детской школе искусств. Для ребенка – учащегося ДШИ с ограниченными возможностями здоровья по зрению эти занятия необходимы для овладения информацией, пишет газета «Авангард».



В школу была приглашена специалист Юлия Будкова, владеющая этой системой, то есть умеющая читать кончиками пальцев. Она сумела убедить ребенка, что навык читать и писать без напряжения глаз – это необходимость. Первый урок превратился в праздничное мероприятие. Веселая и радостная в костюме тортика ученица двигалась по классу вокруг голубой елочки, рисовала с детьми, работала с тканью, бусами. Задания по декоративно-прикладному творчеству сочетались с исполнением песен.



Встречу в рамках Декады инвалидов, проводимой в Тетюшском районе, организовала преподаватель музыки Татьяна Васина, а провела Наталья Кудряшова.



Луи Брайль изобрел универсальную и удобную рельефно-точечную систему чтения и письма для незрячих, которая позволяет им наравне со всеми получить образование, освоить многие профессии, приобщиться к ценностям духовной культуры.

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