Для детей-инвалидов устроили праздник в Болгаре

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В рамках Декады инвалидов в Болгаре состоялось праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет газета «Новая жизнь».



Дети и члены их семей приехали на праздник из разных уголков района, чтобы на время окунуться в атмосферу радости, волшебства и веселья. Необычную праздничную программу для них подготовили специалисты Центра социального обслуживания населения «Рассвет», педагоги Дома детского творчества, представители благотворительного фонда святого мученика Феодора Болгарского.





В приветственном слове глава Спасского района Камиль Нугаев выразил благодарность ребятам и их матерям за стойкость и пожелал здоровья и сил в борьбе с недугом.



На праздничном торжестве детей развлекали профессиональные аниматоры из Нижнекамска. Перевоплотившись в сказочных героев, они с самых первых минут покорили гостей артистичностью, яркими нарядами и необычными атрибутами. Дети по мере возможностей принимали участие в различных конкурсах.





Также для малышей и их родителей состоялось шоу мыльных пузырей, вызвавшее восторг как у детей, так и у взрослых. Педагоги Дома детского творчества наносили мальчикам и девочкам аквагрим, который так нравится детям.



Особое внимание привлекла выставка творческих работ детей-инвалидов, принявших участие в районном конкурсе «Мир на ладони». А инспектор отделения ГИБДД Зиля Фасхутдинова рассказала ребятам о правилах безопасности во время передвижения по проезжей части в темное время суток и вручила каждому световозвращающий элемент.





Одна из мам ребенка поблагодарила организаторов праздника, отметив, что нет ничего дороже на свете, чем видеть улыбку своего ребенка. В финале праздника всех ждал праздничный стол и сладкие подарки.

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