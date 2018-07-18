Гущин похвалил инвестора «Шамовки» за восстановление здания и идею создать там музей

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Комитета Татарстана по охране культурного наследия Иван Гущин похвалил инвестора Шамовской больницы за ее реставрацию и идею создать в здании музей. Об этом он заявил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Сохранили практически всё, все исторические вещи, которые там были. Инвестор вложил несколько миллиардов. Да, он сделал пятизвездочный отель. Но тем не менее мы сохранили этот объект — он же погибал», — отметил Гущин.

По его словам, надо поддерживать таких людей, которые готовы вложить в реставрацию три с лишним миллиарда рублей. Кроме того, непонятно, когда это все окупится — номерной фонд там не такой большой, поскольку это бывшая больница, сообщил глава комитета.

«Инвестор настолько проникся историей Шамовых. Он сегодня обратился в наш Госархив, поднял все многочисленные документы за 100 лет и готов сделать самостоятельный музей, посвященный Шамову. Я считаю, это очень похвально», — подчеркнул Гущин.

Инвестором реставрации Шамовской больницы стала турецкая компания «Полистрой». Зимой 2016 года на комиссии при Президенте РТ компания согласовала проект с приспособлением здания под спа-отель повышенной комфортности.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. Интервью с Иваном Гущиным читайте на сайте sntat.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.