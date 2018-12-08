Комитет РТ по охране культурного наследия перенесет исторические места на карту

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Комитет РТ по охране культурного наследия планирует создать геопортал, на котором будут отмечены все исторические места Татарстана. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал председатель комитета Иван Гущин.

«Мы делаем геопортал, нам в этом помогает Минсвязи Татарстана. У нас есть геосистема РТ, и нам дают соответствующий слой, где мы предполагаем нанести эти засекреченные точки. Археология сегодня не подлежит разглашению в целях безопасности», — заявил Гущин.

По его словам, на карте планируется также указать проведенные экспертизы и места, где велись работы.

Фактически геопортал станет аналогом публичной кадастровой карты. Новой разработкой смогут пользоваться проектные организации и археологи. Для них создадут личный кабинет, в котором специалисты смогут вбить кадастровый номер и оформить заявку в электронном виде, отметил Гущин.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. Интервью с Иваном Гущиным читайте на сайте sntat.ru.

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