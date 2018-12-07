Программа по охране культурного наследия РТ будет сформирована к весне 2019 года

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Программа по охране объектов культурного наследия РТ будет подготовлена к весне 2019 года. Об этом глава профильного комитета республики Иван Гущин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Весной. Я ставлю в планы весну», — ответил Гущин на вопрос о сроках формулировки программы по охране культурного наследия РТ.

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия добавил, что перед весенней презентацией программа пройдет ряд согласований. В том числе с Минстроем РТ, Минкультом РТ и с районами республики.

Гущин считает, что в программу должны войти восстановление объектов деревянного зодчества и популяризация культурного наследия среди молодежи.

«Есть определенные договоренности и с Министерством образования. Есть намерение выйти на разработку учебно-методического комплекса либо в рамках истории, либо в рамках краеведения. Нужно подключать молодежь и школы, чтобы люди знали свою историю», — считает руководитель комитета.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. Интервью с Иваном Гущиным читайте на сайте sntat.ru.

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