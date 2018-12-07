Минниханов поддержал создание буферной зоны Казанского Кремля

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу по созданию буферной зоны Казанского Кремля. Об этом глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Сегодня Президент [Татарстана] уже поддержал [инициативу], и мы выходим на конкурсные процедуры по разработке буферной зоны Казанского Кремля. Эта зона предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о каких-то новых строительствах. Это тоже важно, ведь это объект всемирного наследия», — сказал Гущин.

Он напомнил, что существует проект охранной зоны Казанского Кремля. При этом нужен документ, чтобы «сохранялись видовые решения», считает Гущин.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году провозгласил Казанский Кремль своим охраняемым объектом. Он попал в список объектов наследия по трем критериям: как исключительное свидетельство культурного многообразия, как единственная сохранившаяся ханская крепость и как выдающийся пример синтеза татарского и русского влияния в архитектуре.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. Интервью с Иваном Гущиным читайте на сайте sntat.ru.

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