Татар-информ

8 декабря 2018, 05:19

Общество

В Нижнекамске бесплатно проведут fashion-показ с мастер-классами от профессиональных стилистов

Рекомендуем

Общество

В Нижнекамске бесплатно проведут fashion-показ с мастер-классами от профессиональных стилистов

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

В программу включены дефиле Young style – «Вечерний образ» и «Образ для никаха», результаты эксперимента «Вечно молодые», дефиле моделей 50+.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 8 декабря, с 11 до 20 часов в молодежном центре «Ковер» состоится марафон моды и стиля Fashion Zone, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Всех участников мероприятия ждут: блок Kid’s style, анимация для детей, Family look и мастер-класс для мам и детей, модное дефиле детской одежды Kid’s style, хореографические номера от коллектива LIBERTY.

После обеда стартует открытие блока Young style, показ шоу Fashion- performance, дефиле молодежных повседневных образов, комментарии и разбор образов со стилистом.

В этот же день состоится презентация капсульной коллекции десертов «Снега», шопинг и консультации на модном маркете, мастер-класс от стилиста проекта «Онлайн-шоппинг – это будущее», мастер-класс «Модельная индустрия изнутри».

Также в программу включены дефиле Young style – «Вечерний образ» и «Образ для никаха», результаты эксперимента «Вечно молодые», дефиле моделей и неожиданные решения для 50+.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Для детей-инвалидов устроили праздник в Болгаре
Новости дня
06:11
Начинающие бизнесмены в Менделеевске больше всего заинтересовались развитием КФХ и семейных ферм

В рабочей встрече приняли участие местные предприниматели, представители республиканских и районных структур власти.

05:19
В Нижнекамске бесплатно проведут fashion-показ с мастер-классами от профессиональных стилистов

В программу включены дефиле Young style – «Вечерний образ» и «Образ для никаха», результаты эксперимента «Вечно молодые», дефиле моделей 50+.

04:25
Для детей-инвалидов устроили праздник в Болгаре

В приветственном слове глава района Камиль Нугаев выразил благодарность ребятам и их матерям за стойкость и пожелал здоровья.

03:17
Успех юного пианиста из Пестрецов занесли в энциклопедию детских достижений республики

Воспитанник Пестречинской детской школы искусств Ильяс Сиразеев девять раз становился лауреатом масштабных музыкальных конкурсов.

02:46
В Дубъязском сельском поселении решился вопрос с освещением улиц

Освещение появилось на главной улице Ленина, около здании администрации, Дома культуры и школы.

01:40
В Менделеевске ликвидировали горящую несанкционированную свалку

О нарушении природоохранного законодательства сообщил один из горожан.

01:12
СМИ узнали об опасностях аренды банковских ячеек
00:32
Международный цирк Демидовых выбрал победителей блиц-фотоконкурса в Нижнекамске

Члены жюри получили фотоснимки без подписей и выбрали тех, кому вручат бесплатные билеты в цирк на всю семью.

00:20
Матвиенко оценила опыт Татарстана по организации работы вытрезвителей
7.12 23:58
В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Бал.Бесы» по роману Достоевского

Зрителей покорили актерская игра, минимализм декораций и нестандартное режиссерское прочтение Достоевского.

7.12 23:48
Ученые обнаружили, недостаток какого витамина способствует шизофрении
7.12 23:34
В Тукаевском районе открылся отремонтированный за 16,3 млн рублей детский сад

Здание детского сада было построено в 1977 году, на сегодняшний день его посещают 136 детей.

7.12 23:30
Цены на нефть выросли после соглашения ОПЕК+
7.12 23:18
Генконсул Казахстана о 750-летии Золотой Орды: «Восхищаемся, что в Татарстане проявили инициативу»

Казахстанская делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 750-летию Золотой Орды, которые пройдут в Казани в 2019 году.

7.12 23:06
Большинство российских работодателей признались в слежке за работниками в соцсетях
7.12 22:50
Активисты Российского движения школьников съехались со всего Татарстана на форум в Казани

Мероприятия состоялось в политехническом лицее № 182 Кировского района Казани.

7.12 22:38
Мансур хазрат Джалялетдинов: Михраб мечети «Аль-Марджани» не обращен строго к Кибле

По словам заммуфтия Татарстана, отклонения от Киблы вполне естественны и разрешены по законам шариата.

7.12 22:30
Новак назвал объемы сокращения нефтедобычи Россией в рамках сделки ОПЕК+
7.12 22:22
Генконсул Казахстана в Казани провел торжественный прием в честь Дня независимости своей страны

Мероприятие было также посвящено Дню первого Президента Республики Казахстан.

7.12 22:20
В Елабуге появился скейт-парк

Площадку для экстремальных видов спорта установили в Гуляй-парке.

7.12 22:15
В Татарстане мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

Пожар вспыхнул сегодня утром в деревне Мурзино Апастовского района республики.

7.12 21:58
Челнинские спортсмены привезли восемь медалей со всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

Воспитанники челнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» выиграли на турнире три «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу».

7.12 21:50
В Казани определились обладатели чемпионских поясов «Боев по правилам TNA-2018»

Кроме трех титульных боев зрители увидели четыре боя престижа.

7.12 21:47
Экс-судью из Казани подозревают в посредничестве во взяточничестве

По версии следствия, Эльмира Зиганшина обещала за 450 тыс. рублей обещала «решить» вопрос по апелляционной жалобе.

7.12 21:36
Федеральный перечень школьных учебников сократили на 37%
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×