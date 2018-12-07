В Нижнекамске бесплатно проведут fashion-показ с мастер-классами от профессиональных стилистов

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 8 декабря, с 11 до 20 часов в молодежном центре «Ковер» состоится марафон моды и стиля Fashion Zone, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Всех участников мероприятия ждут: блок Kid’s style, анимация для детей, Family look и мастер-класс для мам и детей, модное дефиле детской одежды Kid’s style, хореографические номера от коллектива LIBERTY.

После обеда стартует открытие блока Young style, показ шоу Fashion- performance, дефиле молодежных повседневных образов, комментарии и разбор образов со стилистом.

В этот же день состоится презентация капсульной коллекции десертов «Снега», шопинг и консультации на модном маркете, мастер-класс от стилиста проекта «Онлайн-шоппинг – это будущее», мастер-класс «Модельная индустрия изнутри».

Также в программу включены дефиле Young style – «Вечерний образ» и «Образ для никаха», результаты эксперимента «Вечно молодые», дефиле моделей и неожиданные решения для 50+.

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