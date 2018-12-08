Успех юного пианиста из Пестрецов занесли в энциклопедию детских достижений республики

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Воспитанник Пестречинской детской школы искусств Ильяс Сиразеев стремительно завоевывает музыкальные награды. Его талант признали множество профессиональных членов жюри и внесли в список самых одаренных детей Татарстана, пишет газета «Вперед».



Юный пианист познакомился с нотами чуть более трех лет назад. За это время он успел добиться удивительных результатов. История успеха Ильяса опубликована в «Энциклопедии детских достижений РТ».

Из этой книги можно узнать о том, что он девять раз становился лауреатом масштабных музыкальных конкурсов. Плюс ко всему недавно Сиразеев дважды стал лауреатом первой степени – в третьем республиканском конкурсе-фестивале вокальной и инструментальной классической музыки и во Всероссийском конкурсе исполнительского искусства. Педагогом одаренного мальчика выступает Наталия Халикова.

Ильяс развит всесторонне: у него отличная память, красивый почерк, способность к логическому и детальному мышлению. Он участвует в предметных соревнованиях, этой осенью занял первые места на олимпиадах по математике и по английскому языку. Также мальчик увлекается спидкубингом – скоростной сборкой кубика Рубика и других головоломок.

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