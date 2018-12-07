В Дубъязском сельском поселении решился вопрос с освещением улиц

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Дубъязском сельском поселении Высокогорского района РТ решился вопрос с освещением улиц. Благодаря программе самообложения здесь удалось установить десять опор уличного освещения и 150 светильников, пишет газета «Высокогорские вести».



Освещение появилось на главной улице Ленина, около здании администрации, Дома культуры и школы. Особенно это важно для детей – ведь зимой световой день короток, а секции и кружки посещать хочется.



Родник Сабантуя – местная достопримечательность. Несмотря на имеющееся центральное водоснабжение, люди до сих пор набирают воду в роднике. Летом на площади рядом с родником проводится Сабантуй, дети играют в футбол, молодожены приезжают сюда в день бракосочетания. Здесь также появилось освещение.





Освещенной стала дорога и около Дубъязской участковой больницы – это единственное учреждение здравоохранения в сельском поселении. С давних времен поправить свое здоровье, получить экстренную помощь и просто измерить давление приходили сюда. Поэтому особенно важно, чтобы и днем и ночью видимость на дороге была на высшем уровне.

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