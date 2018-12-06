Начинающие бизнесмены в Менделеевске больше всего заинтересовались развитием КФХ и семейных ферм

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Начинающие предприниматели в Менделеевском районе больше всего заинтересованы в развитии сельского хозяйства. На форуме «Бизнес. Власть. Откровенный диалог» прозвучало большинство вопросов по этой теме, пишут «Менделеевские новости».





Глава Менделеевского района Валерий Чершинцев призвал всех начинающих бизнесменов заняться делом и обещал поддержку молодым. «Кто желает реализовать в районе бизнес-проект, обращайтесь», – заявил он.



В рабочей встрече приняли участие местные предприниматели, представители республиканских и районных структур власти. Диалог получился конструктивным. Спикерам задавали много вопросов, которые, помимо сельского хозяйства, касалась инвестиций, авторских прав, регулирования оборота алкогольной продукции, земельных вопросов.





Встреча с представителями бизнеса района проходит уже второй раз за последние две недели, на которых обсуждаются и анализируются проекты. В будущем планируется составить дорожную карту, назначить исполнителей в администрации, определить сроки, в какие должно все быть сделано. Сегодня в работе у начинающих бизнесменов 21 инвестпроект.

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